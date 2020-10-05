Минпросвещения не подтвердило переход на дистанционное обучение
Опровержение дали в пресс-службе Минпросвещения, сообщил сайт РБК. В ведомстве подчеркнули, что образовательный процесс сейчас обеспечивается во всех регионах РФ.
«Информация, распространяемая в СМИ, о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.
Ранее СМИ со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка сообщили, что дистанционно будут учиться школьники Москвы, Ульяновской области и Сахалина. В столице такие меры якобы вводятся из-за увеличения числа заболевших COVID-19. Уточнялось, что даты перехода на такой форма должны позже озвучить главы регионов.
Московских школьников с 5 октября отправили на двухнедельные каникулы. Их продолжительность увеличили в рамках борьбы с распространением коронавируса.