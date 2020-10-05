Школы Москвы переведут на дистанционку из-за распространения коронавируса

Московские школы перейдут на дистанционный вариант работы. Об этом заявили в Минпросвещения России.

Такое решение связано с увеличением количества заболевших COVID-19 в столице. За последние сутки в Москве выявили больше 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом. Всего по России зафиксировали 10 888 инфицированных.

Вместе с московскими школьниками на дистанционный формат переходят учебные заведения Ульяновской области и Сахалина. Даты перехода пока не определены, их озвучат позднее главы регионов.

Подмосковные учебные заведения пока не собираются отправлять на дистанционную работу, но губернатор региона Андрей Воробьев призвал строго следить за соблюдением в школах всех предписаний Роспотребнадзора. Он напомнил, что уже на входе в учебное заведение необходимо отслеживать, кто из детей чувствует недомогание. Этот процесс должно контролировать министерство образования Московской области. Более строгих мер удастся избежать, если все будут выполнять требования Роспотребнадзора.

Часть школ Подмосковья уже ушла на каникулы. На следующей неделе отдыхать будут другие учебные заведения.