Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ

Министерство просвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ. Также в ведомстве не намерены продлевать зимние каникулы. Об этом «Известиям» рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что образовательные учреждения должны, как и раньше, строго следовать всем медико-санитарным предписаниям, выданным в связи с пандемией коронавируса.

«Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем», — сказал он.

Не планируется также и продление зимних каникул, добавил министр.

По словам Кравцова, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в различных регионах разная. В этой связи субъекты сами могут принимать решения по ограничениям, исходя из конкретной ситуации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Минпросвещения продлить каникулы до 16 января. Она решила, что это поможет не допустить ухудшения эпидемической обстановки.