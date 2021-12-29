Главу Минпросвещения попросили продлить новогодние каникулы

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова продлить зимние каникулы до 16 января. Она решила, что это поможет не допустить ухудшения эпидемической обстановки.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — передал ее слова РЕН ТВ. А чтобы школьники успели с учебным планом, она предложила рассмотреть «компенсацию» отменяемых занятий на усмотрение министерства.

Защищающую сразу от коронавируса и вируса гриппа вакцину разработали тем временем в российском Центре имени Чумакова. Как утверждает глава научного центра Айдар Ишмухаметов, эффективность препарата оказалась выше, чем если бы прививки ставили по отдельности. Он отметил, что высокий эффект показали предварительно проведенные испытания, что делает производство комбинированной вакцины перспективной.