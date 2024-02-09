Общество 09 февраля 2024, 03:53 Список параллельного импорта пополнили новые товары Минпромторг РФ утвердил изменения, которые внесли в список параллельного импорта Pixabay

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В Минпромторге России утвердили изменения в перечень продуктов для параллельного импорта. Распоряжение ведомства опубликовали на сайте правовых актов.

В новый перечень внесены некоторые бренды горнодобывающего оборудования: Dewalt, Epiroc, Husqvarna, а еще насосы, вентиляторы и компрессоры — Soler&Palau, Vortice, Air System.

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«Также в перечень включили дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и ряда других категорий», — сказано в материале.

Как отметили в ведомстве, система параллельного импорта направлена на те отрасли, в которых российскому производству нужно больше времени на обеспечение потребностей как конечных потребителей, так и промышленных предприятий.

Ранее аналитик Даниил Кашин назвал сильно подешевевшие продукты в России в 2023 году. По его словам, это гречневая крупа и картофель. Цена первого продукта упала на 20%, а второго почти на 10%.