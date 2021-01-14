Минпромторг поддержал легализацию торговли алкоголем онлайн

Министерство промышленности и торговли России одобрило предложение первого замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова легализовать дистанционную торговлю алкоголем. Минфин уже внес соответствующий законопроект на рассмотрение правительства.

Минпромторг заявил, что, несмотря на законодательные ограничения, в интернете есть постоянный спрос на алкоголь. Этот спрос сегодня удовлетворяет нелегальный рынок.

«В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — говорится в письме ведомства, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

В Минпромторге напомнили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Министерство финансов.

В письме указано, что Минфин с целью формирования легального алкогольного рынка внес на рассмотрение кабмина поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Они предусматривают снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным. Законопроект уже находится на рассмотрении правительства.

Петров попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть приостановку запрета на онлайн-продажу алкоголя на время новогодних праздников. Общественник считает, что снятие ограничения могло бы положительно повлиять на российский бизнес.

Ранее стало известно, что с 1 января 2021 года акцизы на алкоголь выросли в России на 4%.