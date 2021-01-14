Минпромторг поддержал легализацию торговли алкоголем онлайн
Минпромторг заявил, что, несмотря на законодательные ограничения, в интернете есть постоянный спрос на алкоголь. Этот спрос сегодня удовлетворяет нелегальный рынок.
«В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — говорится в письме ведомства, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».
В Минпромторге напомнили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Министерство финансов.
В письме указано, что Минфин с целью формирования легального алкогольного рынка внес на рассмотрение кабмина поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Они предусматривают снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным. Законопроект уже находится на рассмотрении правительства.
Петров попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть приостановку запрета на онлайн-продажу алкоголя на время новогодних праздников. Общественник считает, что снятие ограничения могло бы положительно повлиять на российский бизнес.
Ранее стало известно, что с 1 января 2021 года акцизы на алкоголь выросли в России на 4%.