Минпромторг опроверг сообщения СМИ о причине крушения Ил-112В в Подмосковье

Расследование крушения самолета Ил-112В в Подмосковье не окончено, комиссия продолжает работать и еще не пришла к окончательному заключению о причинах катастрофы. Об этом заявил председатель комиссии, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

По его словам, говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия, сообщил ТАСС.

Таким образом, он опроверг информацию газеты «Комменсант», сообщившей о том, что критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, который привел к обрыву тяги правого элерона, из-за которого самолет опрокинулся.

«Приведенные в статье газеты „Коммерсантъ“ сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами», — сказал Бочаров.

Ил-112В потерпел крушение 17 августа во время совершения его экипажем тренировочного полета перед показательными выступлениями. Самолет рухнул в Одинцовском городском округе Подмосковья.

На борту находились летчики-испытатели ПАО «Ил» — Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все они погибли. Их посмертно наградили орденами Мужества посмертно «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».