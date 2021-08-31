Президент Путин посмертно наградил погибших в катастрофе с Ил-112В в Подмосковье

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества экипаж потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В. Указ глава государства подписал 31 августа.

В указе, который был опубликован на сайте Кремля, указано, что членов экипажа Дмитрия Комарова, Николая Куимова и Николая Хлудеева необходимо наградить за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники.

Во вторник, 31 августа, членов экипажа Ил-112В похоронят с воинскими почестями на мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах.

Самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье, недалеко от Кубинки, 17 августа. На борту находились Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Все они погибли.

Самолет прилетел в Московскую область из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021». Мероприятие прошло в Кубинке с 22 по 28 августа.

После авиакатастрофы было принято решение продолжить программу создания самолета Ил-112В. Также не будут останавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем.