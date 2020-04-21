Минпромторг обновил список системообразующих предприятий РФ

Список системообразующих предприятий экономики РФ пополнился 246 предприятиями. Минпромторг внес в него компании, работающие в сфере промышленности и торговли.

В опубликованный на сайте ведомства перечень включили предприятия из 15 отраслей. Его намерены обновлять: в список включат предприятия, соответствующие установленным критериям.

Среди компаний, которые «пересчитал» Минпромторг, оказались девять судостроительных предприятий, столько же компаний железнодорожного машиностроения, семь — из сферы авиастроения и 12 производителей авто.

В список также включили производителя оборудования для добычи нефти «Новомет-Пермь». В нем указаны производящий энергооборудование и газовые турбины «РЭП Холдинг», компания «Силовые машины» и «Хевел», которая работает в сфере солнечной энергетики.

На этой неделе, уточнило РИА «Новости», должны утвердить перечень системообразующих организаций по промышленным отраслям. Речь в частности идет о фармацевтических и медицинских, металлургических, сельскохозяйственных и специализированных машиностроении и других предприятиях.