Россия производит ежедневно 500 тысяч медицинских масок, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. К середине апреля страна выйдет на производство четырех миллионов единиц в сутки, но дефицит сохраняется.

Глава ведомства уточнил, что в целом система здравоохранения России сейчас обеспечена всем необходимым, по отдельным позициям есть профицит. При этом он подчеркнул, что панические заявления о том, что страна помогает другим государства в ущерб себе — не имеют основания.

«Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что подмосковным производителям масок и антисептиков возместят до 80% затрат на оборудование. Это внесли в обширный пакет мер поддержки бизнеса в непростых условиях пандемии.