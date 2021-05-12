Минпромторг назвал сроки окончания дефицита автоэлектроники в России

Во всем мире из-за пандемии начался дефицит электроники для автомобилей. Россию эта проблема также не обошла стороной. Ситуация с поставками комплектующих наладится к концу лета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. <…> Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы Минпромторга.

В ведомстве подчеркнули, что российская автомобильная промышленность продолжает работать, хотя некоторые крупные автозаводы в мире остановили производство из-за нехватки электронных систем для машин. По данным Минпромторга, в России нет дефицита автомобилей, а есть лишь повышенный спрос на некоторые модели.

«Благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов», — добавили в пресс-службе.

В апреле СМИ писали, что производители машин на фоне пандемии коронавируса перестали закупать микрочипы в обычном объеме, а многие заводы по производству электроники для авто встали.