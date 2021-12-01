Минпромторг пообещал стабильные поставки электроники в 2022 году

В 2022 году проблемы с нехваткой электронных запчастей для автомобилей полностью не исчезнут, однако положение дел может стабилизироваться. Российские производители обеспечат себя технологической устойчивостью, если перейдут на отечественные решения.

Прогноз озвучил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, слова которого привело РИА «Новости».

«Наверное, в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут, но вместе с тем <...> кажется, что в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться», — сказал Шпак.

На полях конференции «Технологическая независимость: возможности и ограничения» чиновник пояснил, что улучшение ожидается на фоне ввода новых производственных мощностей и испытываемых производителями решений.

Сложившуюся ситуацию в Минпромторге назвали шансом для производителей микроэлектроники и автопроизводителей. Так они смогут «перейти на отечественные решения и тем самым обеспечить свою технологическую устойчивость».

С дефицитом электронных запчастей мир столкнулся в 2020 году из-за ковидных ограничений. Проблема затронула всех производителей машин.