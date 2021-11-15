Мировому авторынку грозит очередной кризис из-за дефицита магния

Мировой автопром может столкнуться с новым кризисом. На этот раз отрасли грозит дефицит магния. Его добычу и переработку резко сократили проблемы с энергетикой в Китае. Магний же необходим для алюминиевых сплавов, используемых в производстве автомобилей.

В первую очередь сложившаяся ситуация связана с новыми экологическими требованиями, отметила газета «Известия». Власти некоторых китайских провинций с сентября текущего года вынужденно пошли на сокращение потребления электроэнергии, чтобы соответствовать необходимым показателям.

Продолжительные отключения электричества, связанные с сокращением использования угля, стали прямым последствием экологической политики. Это привело к перебоям в работе предприятий, которые связаны с добычей и производством магния.

Китай производит порядка 90% мирового объема этого металла, и ограничение производства влияет на всю цепочку поставок. Страны Евросоюза получают около 95% используемого магния именно из Китая.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) и еще 11 промышленных торговых ассоциаций выступила с предупреждением о надвигающейся нехватке магния. К концу ноября, как ожидает бизнес, в Европе закончатся запасы магния. За эти последуют дефицит производства и закрытие предприятий. Рынок запчастей также может пострадать из-за нехватки металлов.

Завод «АвтоВАЗ» в Тольятти 12 ноября приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Всему виной всемирный кризис логистики, который начался со злополучного контейнеровоза Ever Given. Специалисты уверены, что со временем ситуация наладится. Пока же нужно готовиться к росту цен. Причем не только на автомобили.