Минприроды: россияне по-прежнему смогут выбрасывать старую бытовую технику в баки

Минприроды РФ опровергло информацию о штрафах для граждан за выбрасывание старой техники в мусорные баки. Обязанность утилизировать технику с 1 марта коснется только предпринимателей и юрлиц, уточнила пресс-служба ведомства.

Вопреки более ранним сообщениям СМИ, «обычные» жители по-прежнему смогут оставлять вышедшую из строя технику на мусорной площадке. Впрочем, как и сдать на переработку — по желанию.

Приказ Минприроды определяет три категории юридических лиц и ИП, которым можно будет передать «оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства» для обработки. В частности, в перечень вошли предприниматели и юрлица, которые торгуют таким оборудованием или обслуживают и ремонтируют его.

Те, кого обяжут сдавать старую технику на утилизацию, также смогут передавать ее лишь тем компаниям, которые «на законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов» данной группы.

«Отходы электронного оборудования и являются отдельным видом отходов, и присутствуют в составе ТКО. <…> Для переработки таких отходов нужно обладать специальными мощностями для транспортировки, обработки, хранения, обезвреживания. У компании, ведущей такую работу должна быть соответствующая лицензия», — рассказали в пресс-службе Минприроды.