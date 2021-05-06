Минприроды опровергло ограничения на сбор грибов и березового сока

Простые россияне могут собирать грибы и березовый сок без каких-либо ограничений. В Минприроды России заявили, что никаких приказов с обязательствами по аренде участка леса для таких целей не издавалось, вопреки сообщениям в ряде СМИ.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов. <…> Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!» — сообщили в ведомстве.

Два приказа Минприроды о правилах сбора ягод, грибов и березового сока, которые вступили в силу еще в прошлом году, регулируют только предпринимательскую деятельность и не распространяются на простых людей.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам», — указали в ведомстве.

Врач-диетолог Лейла Кадырова ранее рассказала, что первые весенние грибы могут быть опасны для здоровья человека из-за содержания в них ядовитых веществ. Об этом сообщало Ura.ru.