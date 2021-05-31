Миногарова объяснила, почему важны бодипозитивные модели

Несмотря на негативное отношение многих к бодипозитиву, модели нестандартной формы очень важны. Они ломают стереотип, что красивыми могут быть только худые люди. Об этом заявила телеведущая, модель и блогер Мария Миногарова.

«Почему так важны эти бодипозитивные модели, которые выходят на подиумы и снимаются в крупных рекламным кампаниях? Потому что это ломает стигму, что для того, чтобы носить вот эту одежду, ассоциироваться с этим брендом и быть красивым, ты должен быть как „оленьи рожки“ — тоненькие ножки, ручки, впалое лицо», — пояснила Миногарова в шоу «А погворить?».

Она рассказала, что в начале своей модельной карьеры была довольно худой. При этом ей все равно указывали на полноту и требовали сбросить вес. В итоге девушка исхудала до «анорексичного вида».

По словам Миногаровой, все ругают бодипозитив и девушек нестандартных форм, но ситуцаия стала меняться.

«А ведь это действительно меняет нашу жизнь. Я считаю, что меняет к лучшему», — заключила телеведущая.

Ранее от быстрого похудения предостерегла диетолог Алена Барредо. Она предупредила, что экспресс-диеты приводят организм в стрессовое состояние, из-за чего он может наоборот начать накапливать жир.