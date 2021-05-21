Диетолог предостерегла от быстрого похудения

Чтобы похудеть к купальному сезону, не стоит садиться на экспресс-диеты. Быстрое похудение — это всегда стресс, который обернется новым набором веса, заявила радио Sputnik диетолог Алена Барредо.

Она советует запастись терпением и сидеть на диете примерно месяц.

«Быстрое снижение веса — это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы», — сказала специалист.

В результате будет увеличиваться содержание гормона кортизола, который принимает участие в развитии стрессовых реакций и связан с накоплением жира.

«Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идет в течение месяца», — пояснила диетолог.

Чтобы не испытывать постоянного чувства голода, нужно обязательно есть белок. А также питаться несколько раз в день.

«Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не „кусочничать“», — посоветовала Барредо.