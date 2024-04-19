Общество 19 апреля 2024, 12:01 Минобрнауки выявило проблемы при проверке в институте Пушкина Проверка в институте Пушкина показала проблемы с экзаменом для иностранцев РИА «Новости»

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Проверка в Институте русского языка имени Пушкина обнажила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — указали в министерстве.

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Накануне глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов. Он поручил запретить с 1 мая коммерческим организациям проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы, в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что правила нарушали все учебные учреждения. Им объявили предостережения.