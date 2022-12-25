Общество 25 декабря 2022, 22:42 Минобрнауки предложило увеличить стипендии Минобрнауки предложило увеличить некоторые стипендии до 15 и до 20 тысяч рублей в месяц Pxhere

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С 1 сентября 2023 года в России предлагается увеличить некоторые стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов. С таким предложением выступило Минобрнауки России. Проекты постановлений опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе предлагается увеличить до 15 тысяч рублей стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачева, стипендию имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского.

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Стипендию имени Владимира Туманова предлагается увеличить студентам до 15 тысяч рублей в месяц, и аспирантам — до 20 тысяч рублей в месяц.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении суммы прожиточного минимума в стране на на 3,28%. В 2023 году он составит 14 375 рублей. В 2024 году размер прожиточного минимума тоже увеличится. Показатель решили повысить до 15 049 рублей. Прожиточный минимум нужен для определения размера пенсий, пособий и стипендий.