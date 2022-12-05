Общество 05 декабря 2022, 22:34 Прожиточный минимум в 2023 году вырастет. Он повлияет на размер пособий и пенсий Проректор ФА Сафонов: прожиточный минимум необходим для определения уровня бедности РИА «Новости»

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Размер прожиточного минимума в 2023 году составит 14 375 рублей. Закон об увеличении суммы подписал президент России Владимир Путин. Если раньше ее корректировали каждый квартал, то теперь изменения происходят обычно раз в год. Прожиточный минимум является показателем уровня бедности в стране, а также нужен для определения размера пенсий, пособий и стипендий.

Подписанный главой государства документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, в 2023 году уровень прожиточного минимума в стране вырастет на 3,28%. Сумма составит 14 375 рублей, то есть станет больше на 456 рублей, по сравнению с 2022 годом. Сейчас она находится на отметке в 13 919 рублей.

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В 2024 году размер прожиточного минимума тоже увеличится. Показатель решили повысить до 15 049 рублей.

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Уровень прожиточного минимума определяют на основании прогнозируемой границы бедности по итогам будущих лет. На него влияют сезонные изменения стоимости продуктов, а также экономические, демографические, социальные и ряд других факторов.

Для чего используют прожиточный минимум

Как пояснил «360» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в первую очередь прожиточный минимум — это показатель минимальных доходов, которые необходимо обеспечить человеку для его существования. Речь идет о тратах на продукты питания, одежду и базовых услуг.

РИА «Новости»

«Расходы по прожиточному минимуму не предполагают никаких накоплений и каких-то сверхрасходов. На эти деньги нельзя приобрести машину или какие-то дорогостоящие товары долговременного пользования», — отметил эксперт.

Еще прожиточный минимум необходим для определения уровня бедности. Те россияне, чьи доходы ниже установленной суммы, относятся к категории бедных, а получающие больше денег в нее не входят.

«Прожиточный минимум автоматически является критерием предоставления социальной помощи со стороны государства. В частности с 1 января на основании этого показателя будут превентивно рассчитываться пособия для семей — единое пособие по бедности», — напомнил Сафонов.

От размера прожиточного минимума зависят пенсии, стипендии и пособия. Его учитывают и при формировании бюджетов. Для трудоспособного населения, детей и пенсионеров используют отдельные показатели.

Необходимость индексации

Инфляция, как подчеркнул проректор, съедает доходы населения, поэтому для поддержания существования приходится тратить больше денег.

«Поскольку цены и на продукты питания, и на одежду, и на коммунальные услуги увеличиваются — например, с 1 декабря провели индексацию расходов на ЖКХ, — соответственно, это должно быть учтено и в повышении прожиточного минимума. Таким образом государство пытается осовременивать оценку бедности с учетом роста инфляции», — пояснил Сафонов.

РИА «Новости»

Если инфляция не становится очень высокой, то показатель обычно корректируют раз в год. Раньше сумму рассчитывали на основе потребительской корзины. Тогда изменения происходили ежеквартально — четыре раза в год. С 2021 года правила изменились.

«Сейчас принято решение рассчитывать прожиточный минимум на основе соотношения медианного дохода. В процентном соотношении приблизительно 44% от медианного дохода — это прожиточный минимум. Его корректируют по крайней мере раз в год», — рассказал эксперт.

Медианный среднедушевой доход за предыдущий год представляет собой некую цифру-границу: половина населения России получает большее нее, а вторая половина — меньше.

В 2022 году потребовался дополнительный пересмотр суммы из-за высокой инфляции. В мае правительство увеличило ее на 10%. Показатель составлял 12 654 рубля.