Минобороны Чехии отказалось комментировать арест Сафронова

Министерство обороны Чехии отказалось комментировать арест Ивана Сафронова. Ранее адвокат рассказал, что журналиста подозревают в связях с чешскими спецслужбами.

В Чехии Министерство обороны никак не собирается реагировать на дело Сафронова. Такой ответ дала глава пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.

«Министерство обороны в данный момент не будет дело [Сафронова] каким-либо образом комментировать», — приводит слова Цехмайстеровой агентство РИА «Новости».

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова во вторник. Они обыскали его и посадили в служебную машину. Журналиста подозревают в госизмене. По версии следствия, он передавал одной из служб НАТО сведения, которые являются частью государственной военной тайны.

Кроме этого, по словам адвоката Сафронова, у следствия есть доказательства, что мужчина передавал документы. ФСБ также подозревает, что журналист в 2012 году работал с чешскими спецслужбами.