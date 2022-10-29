Минкультуры опровергло информацию о лишении званий покинувших Россию артистов | 360°

Общество 29 октября 2022, 16:25 Минкультуры опровергло информацию о лишении званий покинувших Россию артистов Минкультуры сообщило, что не планирует лишать званий уехавших из страны артистов РИА "Новости"

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В России не готовят законопроект о лишении званий артистов, которые покинули страну. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Ранее в Сети появилась информация о том, что ведомство якобы планирует выпустить законопроект, по которому можно лишить званий артистов, уехавших из страны или высказавшихся против спецоперации.

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«Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», — подчеркнули в ведомстве.

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Министерство назвало абсолютно логичным исчезновение с афиш имен уехавших из России артистов. В ведомстве пояснили, что запрос об отмене выступлений звезд эстрады, которые покинули страну, идет от самих граждан. Россияне присылают много обращений, в которых высказывают свое возмущение из-за присутствия подобных деятелей в информационно-рекламных материалах госучреждений.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что большинство уехавших в последнее время из страны россиян вернется назад. Она заверила, что помимо ностальгии и неустроенности, приехать обратно многих заставит совесть, сообщила НСН.