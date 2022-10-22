Минкультуры назвало логичным исчезновение с афиш покинувших Россию артистов | 360°

22 октября 2022, 00:24
Минкультуры назвало логичным исчезновение с афиш покинувших Россию артистов
Минкультуры заявило, что исчезновение с афиш уехавших из РФ артистов абсолютно логично
Уехавшие из России в сложное для страны время артисты абсолютно логично перестали появляться на афишах государственных культурных учреждений. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — отметили в ведомстве.
Реклама
В пресс-службе подчеркнули, что запрос об отмене выступлений артистов, которые покинули страну, идет от россиян. В ведомстве пояснили, что граждане присылают много обращений, в которых они высказывают свое возмущение относительно присутствия подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений.
Реклама
Активист Виталий Бородин в октябре попросил Генпрокуратуру признать певицу Наталью Ветлицкую иноагентом за то, что она поддерживает позицию артистки Аллы Пугачевой.
Минкультуры РФ
Реклама
Реклама