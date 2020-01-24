«ВК» и «Одноклассники» в деле. Появился предварительный список бесплатных сервисов для россиян

Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru вошли с предварительный список ресурсов, доступ к которым, возможно, вскоре станет бесплатным. Подготовленный Минкомсвязи документ уже разослан операторам связи.

Об этом газете «Известия» сообщили три разных источника. Документ также поступил в распоряжение издания. Ведомство хочет, чтобы компании оценили объемы трафика, который используют посетители этих сайтов.

Операторы «большой четверки» получил список 20 января. Ресурсы разделены на четыре категории — государственные (госуслуги, сайты ведомств, региональных и местных органов власти), соцсети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы.

В Минкомсвязи сообщили изданию, что список будет пополняться, так как ведомство собирает информацию о других ресурсах и прорабатывает различные варианты. Если выяснится, что попавшие в документ сервисы недостаточно социально значимы, они не войдут в окончательный перечень.

Министерство пообещало операторам связи компенсацию за нетарифицируемый доступ к ресурсам, но игроки рынка пока в это мало верят.

О необходимости обеспечения бесплатного доступа к социально значимым ресурсам в рамках реализации проекта «Доступный интернет» в послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.