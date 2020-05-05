Минкомсвязь РФ предложила разрешить россиянам подписывать документы через портал госуслуг
Документ опубликован на Федеральном портале нормативных актов. В нем говорится, что сейчас разрабатывается система, благодаря которой можно будет заключить договоры аренды имущества, а также документы для трудоустройства с помощью электронной подписи. Полный список возможных сделок определит Минкомсвязь.
Предложение ведомства будет существовать в качестве эксперимента на протяжении года. Его планируют запустить уже 1 июня 2020 года. Ближайшие две недели проект можно обсудить на портале нормативных актов.
В Минкомсвязи надеются, что такой проект ускорит процесс заключения договоров и упростит документооборот в условиях пандемии.
Ранее из-за режима самоизоляции президент Владимир Путин поручил автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других документов не менее чем на три месяца.