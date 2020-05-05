    05 мая 2020, 08:10

    Минкомсвязь РФ предложила разрешить россиянам подписывать документы через портал госуслуг

    Эля Данилюк

    Все больше сделок, которые раньше можно было оформить только через личный визит в МФЦ, хотят перевести в онлайн-пространство. Министерство связи России планирует облегчить гражданам целый ряд сделок благодаря электронной подписи через портал госуслуг.
    Минкомсвязь РФ предложила разрешить россиянам подписывать документы через портал госуслуг

    Документ опубликован на Федеральном портале нормативных актов. В нем говорится, что сейчас разрабатывается система, благодаря которой можно будет заключить договоры аренды имущества, а также документы для трудоустройства с помощью электронной подписи. Полный список возможных сделок определит Минкомсвязь.

    Предложение ведомства будет существовать в качестве эксперимента на протяжении года. Его планируют запустить уже 1 июня 2020 года. Ближайшие две недели проект можно обсудить на портале нормативных актов.

    В Минкомсвязи надеются, что такой проект ускорит процесс заключения договоров и упростит документооборот в условиях пандемии.

    Ранее из-за режима самоизоляции президент Владимир Путин поручил автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других документов не менее чем на три месяца.