Минкомсвязь попросило снизить качество видео из-за нагрузки на сети

Минкомсвязь призвала интернет-компании не допускать снижения качества оказания услуг на фоне повышения трафика. Продленный режим самоизоляции способствует резкому увеличению нагрузки на сети связи.

Как написала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства, все больше людей переходят на дистанционное обучение и работу, а также использует стриминговые сервисы.

По этой причине интернет-компании попросили на время отключить на сайтах и в приложениях возможность автоматического воспроизведения аудио и видео, а также ограничить максимальное качество роликов 720 пикселями для смартфонов и 1080 пикселями для компьютеров.

Минкомсвязь получит ответ о принятых компаниями мерах до 15 апреля.

Ранее видеохолдинг YouTube и онлайн-кинотеатр Netflix уже снизили качество видео, чтобы сохранить скорость интернета. Эти меры пока коснулись только Европы.