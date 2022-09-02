Общество 02 сентября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

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Viber Минюст России включил Макаревича и Гордееву в реестр физлиц-иноагентов Музыкант Макаревич и украинский журналист Гордон включены в реестр физлиц-иноагентов РИА «Новости»

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Минюст России включил музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Информация появилась на сайте ведомства.

В список 2 сентября также внесли украинского журналиста Дмитрия Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*.

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В графе перечня об источниках финансирования указана Украина, также упоминается «политическая деятельность».

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Министерство юстиции России также добавило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца**.

Депутат Евгений Федоров в августе предложил изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России.

В беседе с «360» он объяснил, чем поможет замена административной ответственности на уголовную. Как пояснил депутат, после принятия закона иноагентов не станет меньше, поскольку его цель не в этом.

Под угрозой наказания они станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.

*Андрей Макаревич, Дмитрий Гордон, Катерина Гордеева внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.

** Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.

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