Изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России предложил депутат Евгений Федоров. Он объяснил «360», чем поможет замена административной ответственности на уголовную.

Срок вместо штрафа

В российском законодательстве уже есть две статьи за дискредитацию армии. За первое нарушение суд привлечет к административной ответственности, за повторное в течение года — к уголовной.

Есть уголовная статья на случай, если не сработает предупреждение. Мы обсуждаем с прокуратурой и Минюстом РФ корректировку Уголовного кодекса РФ с тем, чтобы сразу применить ее, без предварительного предупреждения Евгений Федоров депутат.

В рамках подготовки законопроекта, будучи депутатом, он направил письмо в Генпрокуратуру. Получив ее заключение, Евгений Федоров продолжит его разработку, внесет на рассмотрение экспертных советов фракции, потом — на рассмотрение в Госдуму.

Вмешательство в политику

Депутат предупредил, что после принятия закона иноагентов не станет меньше, так как его цель не в этом. Под угрозой наказания они станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.

«Раз они получают деньги из-за рубежа, работают на зарубежное государство, то пусть сидят, как говорится, дома или занимаются бизнесом, какой-то работой, но не лезут в политическую систему страны, то есть не агитируют других людей против нашего Отечества», — объяснил депутат.

Влияние США

Он объяснил, что большое количество иноагентов можно объяснить влиянием Запада. В 1991 году СССР прекратил существование и на его обломках стали создавать государства. Этим процессом управляли США, поэтому система управления и СМИ во многом подвержены американскому влиянию.

Это часть системы. Когда в 1930-е годы проводили чистку страны перед подготовкой к войне, 80–90% ключевых людей в СМИ и политике были шпионами, как тогда их называл Евгений Федоров депутат.

Депутат назвал это не случайным стечением обстоятельств, а закономерностью исторического характера.