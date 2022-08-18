«Пусть сидят дома». Депутат Федоров предложил ввести уголовную ответственность для иноагентов
Депутат Федоров предложил наказывать иноагентов за дискредитацию армии сроками вместо штрафов
Изменить меру наказания для иноагентов за дискредитацию Вооруженных сил России предложил депутат Евгений Федоров. Он объяснил «360», чем поможет замена административной ответственности на уголовную.
Срок вместо штрафа
В российском законодательстве уже есть две статьи за дискредитацию армии. За первое нарушение суд привлечет к административной ответственности, за повторное в течение года — к уголовной.
Есть уголовная статья на случай, если не сработает предупреждение. Мы обсуждаем с прокуратурой и Минюстом РФ корректировку Уголовного кодекса РФ с тем, чтобы сразу применить ее, без предварительного предупреждения
Евгений Федоров
депутат.
В рамках подготовки законопроекта, будучи депутатом, он направил письмо в Генпрокуратуру. Получив ее заключение, Евгений Федоров продолжит его разработку, внесет на рассмотрение экспертных советов фракции, потом — на рассмотрение в Госдуму.
Вмешательство в политику
Депутат предупредил, что после принятия закона иноагентов не станет меньше, так как его цель не в этом. Под угрозой наказания они станут меньше писать о политике, вмешиваться и влиять на политические процессы в России.
«Раз они получают деньги из-за рубежа, работают на зарубежное государство, то пусть сидят, как говорится, дома или занимаются бизнесом, какой-то работой, но не лезут в политическую систему страны, то есть не агитируют других людей против нашего Отечества», — объяснил депутат.
Влияние США
Он объяснил, что большое количество иноагентов можно объяснить влиянием Запада. В 1991 году СССР прекратил существование и на его обломках стали создавать государства. Этим процессом управляли США, поэтому система управления и СМИ во многом подвержены американскому влиянию.
Это часть системы. Когда в 1930-е годы проводили чистку страны перед подготовкой к войне, 80–90% ключевых людей в СМИ и политике были шпионами, как тогда их называл
Евгений Федоров
депутат.
Депутат назвал это не случайным стечением обстоятельств, а закономерностью исторического характера.