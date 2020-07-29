Минюст пообещал, что подозрительные накопления в ПФР будут изымать только у госслужащих

Поправки о деньгах в ПФР с коррупционных дел будут касаться только госслужащих. Нарушителей помогут обнаружить проверки достоверности и полноты сведений об их доходах, имуществе и обязательствах.

В российском Минюсте объяснили «Интерфаксу» нюансы законопроектов, которыми вносятся изменения в Гражданский кодекс РФ. Они предусматривают, что в доход страны можно обратить денежные средства и имущество, если законность их происхождения не доказана.

Документы предполагают, что появится механизм, позволяющий изымать деньги со счетов должностных лиц, которые обязаны отчитываться о доходах и имуществе — своих, супруга или супруги и несовершеннолетних детей. Такое допускается, когда сумма денежных средств больше общего дохода указанных лиц за отчетный период и предшествующие два года.

В этот перечень входят федеральные и региональные госслужащие и занимающие муниципальные должности, сотрудники государственной и муниципальной службы и иные обязанные предоставлять подобные сведения личности.

В Минюсте заметили, что нарушителей планируют выявлять в ходе проверок достоверности предоставленных ими данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Накануне стало известно, что поправки предполагают перечисление конфискованных средств в Пенсионный фонд РФ.