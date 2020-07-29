Две трети россиян столкнулись с обманом при устройстве на работу

Примерно две трети (65%) соискателей, ищущих работу, сталкивались с обманом со стороны будущего работодателя. Такие данные привела компания HeadHunter, проведя опрос среди почти девяти тысяч человек.

В большинстве случаев (у 61% респондентов) обман заключался в разнице между обещанной и реальной заработной платой. Половина опрошенных (53%) заявили, что описанные в вакансии трудовые обязанности не соответствовали реальным.

Больше трети (36%) жаловались на условия труда, а 33% столкнулись с ненормированным графиком и неофициальным трудоустройством, хотя компания гарантировала им обратное, сообщили «Известия». Четверть опрошенных (25%) пытались вовлечь в финансовые пирамиды.

Реже всего с уловками при приеме на работу сталкивались начинающие студенты (53%), представители добывающей отрасли (56%) и IT-индустрии (56%).

Профессор РЭУ им. Плеханова Павел Журавлев объяснил последний случай тем, что у программистов часто сдельная работа, и с ними «просто договариваются об объеме работы и сроке выполнения». «И они делают, как им удобно — дома, ночью, в течение недели или одного дня — неважно, главное — отдать проект в срок», — считает эксперт.