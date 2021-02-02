Министра строительства Башкирии Кучербаева арестовали на два месяца

Кировский районный суд Уфы отправил главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучербаева в СИЗО на два месяца. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.

Накануне силовики обыскали строительное ведомство региона и задержали Кучербаева по вопросу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда он занимал должность начальника управления капитального строительства Башкирии. На следующий день его обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали.

По версии следствия, Кучербаев в 2017 году подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, хотя знал, что проект не готов. В городе не провели пусконаладочные работы, сами сооружения не были готовы к эксплуатации.

По документам проект запустили, хотя по факту он был непригоден для этого. Бюджет лишился 95 миллионов рублей.