Министра строительства Башкирии обвинили в превышении полномочий

Министра строительства Башкирии Рамзиля Кучербаева задержали, ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о его прошлой деятельности на посту начальника Управления капитального строительства республики.

«Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения „Управление капитального строительства республики по статье УК РФ“ — злоупотребление должностными полномочиями», — сказано в сообщении регионального СКР.

Следствие считает, что Кучербаев в 2017 году подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, хотя знал о том, что проект еще не доделан. В городе не провели пусконаладочные работы, сам объект не был готов к эксплуатации и оказанию услуг. Однако на основе подписанных документов очистные сооружения начали работать, хотя фактически они непригодны для использования. Кроме того, бюджет потерял 95 миллионов рублей.

В прошедший понедельник стало известно об обысках, которые прошли в Минстрое Башкирии. Тогда сообщалось, что их инициировали из-за строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.