Министра строительства Башкирии обвинили в превышении полномочий
«Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения „Управление капитального строительства республики по статье УК РФ“ — злоупотребление должностными полномочиями», — сказано в сообщении регионального СКР.
Следствие считает, что Кучербаев в 2017 году подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, хотя знал о том, что проект еще не доделан. В городе не провели пусконаладочные работы, сам объект не был готов к эксплуатации и оказанию услуг. Однако на основе подписанных документов очистные сооружения начали работать, хотя фактически они непригодны для использования. Кроме того, бюджет потерял 95 миллионов рублей.
В прошедший понедельник стало известно об обысках, которые прошли в Минстрое Башкирии. Тогда сообщалось, что их инициировали из-за строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.