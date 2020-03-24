Министр сельского хозяйства рассказал о спросе на гречку и ограничениях цен

По словам министра, ситуация на рынке по-прежнему стабильна, продукты есть на складах в нужном количестве. В начале этой недели спрос начал снижаться.

«В начале текущей недели тенденция пошла на спад», — сказал он.

Также Патрушев уточнил, что резких скачков на продукты также нет, но "усиленный контроль и анализ ситуации обязательно должны продолжаться».

Ранее испанский кардиолог Пабло Канепа рассказал, какого рациона стоит придерживаться, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно заменить красное мясо на курицу, а также увеличить потребление моно- и полиненасыщенных жиров, для чего рекомендуется есть орехи, оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и авокадо.

Кардиолог также предложил отказаться от выпечки и полуфабрикатов, богатых трансжирами, которые способствуют набору веса, повышают уровень «плохого холестерина».