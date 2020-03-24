Кардиолог перечислил самые опасные для сердца продукты

Вместо красного мяса есть курятину и отдавать предпочтение средиземноморской диете предложил испанский кардиолог Пабло Канепа. По его словам, это позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В интервью испанской газете La Vanguardia Пабло Канепа подчеркнул, что красное мясо содержит много насыщенных жиров, количество которых следует ограничить. По его мнению, необходимо увеличить потребление моно- и полиненасыщенных жиров для чего нужно есть орехи, оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и семечки авокадо.

Кардиолог предложил отказаться от выпечки и полуфабрикатов, богатых трансжирами, которые способствуют набору веса, повышают уровень «плохого холестерина» и риск как заболеваний сердца, так и диабета второго типа. Он также отрицательно высказался о безалкогольных энергетических напитках, которые возбуждающе действуют на нервную систему, что может вредно сказаться на сердечной мышце.

Чтобы избежать высокого кровяного давления Пабло Канепа посоветовал сократить суточное употребление соли до двух граммов. Кардиолог заявил, что алкоголь увеличивает риск остановки сердца, инфаркта миокарда и повреждений мозга. Он посоветовал употреблять пищу богатую фруктами, орехами, овощами, рыбой и бобовыми культурами. По мнению врача, средиземноморская диета поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Кроме того, уменьшится склонность к депрессии и возможность развития нейродегенеративных заболеваний. Таких, как болезнь Альцгеймера.

Пабло Канепа также предложил каждый день не менее 45 минут заниматься спортом, отказаться от курения и других вредных привычек.

Его коллеги из университета во французской Тулузе заявили, что употребление алкоголя даже только в выходные дни вдвое увеличивает риск смерти от остановки сердца.

Глава центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена профессор Мартин Халле заявил, что половину инфарктов и инсультов можно предотвратить, если своевременно диагностировать гипертонию.