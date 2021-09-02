Министр Чекунков назвал Владивостокскую агломерацию первым будущим миллионником на Дальнем Востоке

Через 10 лет Владивостокская агломерация может стать первым миллионником на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы бы хотели запустить масштабный проект уже рассчитанный на не менее 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока — город Спутник. <…> Находясь в непосредственной близости от аэропорта, 35 минут на машине до Владивостока и в сочетании с созданием владивостокской кольцевой автодороги, вот эти три элемента могут стать Большим Владивостоком», — приводит РИА «Новости» слова министра на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Чекунков выразил надежду, что население агломерации в течение 10 лет достигнет миллиона человек. По словам главы ведомства, Владивосток заслуживает статуса города-миллионника, поэтому должен к этому стремиться. Ранее Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке задумали создать особую экономическую зону, чтобы развернуть там производство углеродных единиц и развивать альтернативную энергетику.

Восточный экономический форум стартовал на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 2 сентября. В этом году его основной темой стал вопрос новых возможностей региона в меняющемся мире.