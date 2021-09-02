Особую экологическую зону предложили создать на Дальнем Востоке

Особую экономическую зону задумали создать на Дальнем Востоке. Над инициативой работает Минвостокразвития, заявил глава ведомства Сергей Чекунков.

Особую экономическую зону захотели создать, чтобы открыть рынок по производству углеродных единиц. Также целью инициативы является развитие альтернативной энергетики, сообщила газета «Известия».

Как отметил Чекунков, естественные природные условия делают Дальний Восток благодатной территорией для экспериментов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Министр пояснил, что речь идет о малозаселенных регионах. Эти места хорошо подходят дла развития солнечной и ветряной энергетики. Также на этих территориях можно нарабатывать практику возведения и использования малых ГЭС.

Проект свободной экологической зоны «Экопорт Дальний Восток» появится после его детальной проработки.

Ранее на Дальнем Востоке предложили построить новый город, чтобы в регионе появился первый город-миллионник. Но вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал такую идею нецелесообразной.