Глава «Рыбного союза» рассказал, когда подешевеет красная икра

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин рассказал «Газете.ru», почему поднялись цены на красную икру в России и когда они снизятся. По его прогнозам, это произойдет в скором времени.

Панин пояснил, что в прошлом году путина (период, в течение которого производится ловля рыбы) была неудачной — рыбы было мало, это повлияло на цены. В этом году рыбы в водоемах больше.

«Также в прошлом году были предприняты серьезные усилия по борьбе с браконьерской икрой и икрой, поставляемой по „серым“ схемам. Это тоже отразилось на цене. Массовый покупатель посчитал этот продукт дорогим и покупал его только по праздникам», — сказал Панин.

Он добавил, что в октябре свежая красная икра дойдет до магазинов центральной части России, и цены на нее немного снизятся.