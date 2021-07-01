Прожиточный минимум в РФ повысили

В России изменили величину прожиточного минимума. Он повысится как на душу населения, так и для трудоспособных жителей страны, пенсионеров и детей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум с 1 января 2022 года установят в размере 13 026 рублей. Об этом сказано в постановлении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения с этой же даты составит 11 950 рублей. У пенсионеров он будет равняться 10 277 рублям, у детей — 11 592 рублям.

С 1 июля в России вступили в силу новые меры поддержки неполных семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. Для получения выплаты нужно будет предоставить документы, подтверждающие право на нее.