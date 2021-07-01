Новое пособие для тех, кому нужнее. Как получить выплаты малоимущим родителям и беременным

В России 1 июля вступают в силу новые меры поддержки неполных семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. Чтобы получить выплату, нужно предоставить документы о праве на них. Это справки о составе семьи и статусе одинокого родителя, размере имущества и накоплений. Что именно нужно учесть и куда подавать заявление на субсидию, читайте в материале «360».

В этом году новые субсидии получат более 400 тысяч будущих мам, на поддержку которых направлено более 10 миллиардов рублей, и более миллиона детей — для помощи им выделено более 36 миллиардов рублей.

Кроме того, с 1 июля получить социальные пособия россияне смогут только на карту «Мир» — Visa или MasterCard не подойдут. Также в заявлении на получение выплаты можно указать реквизиты расчетного счета без карты, если таковой имеется.

Пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет

Статус одинокого родителя

Малообеспеченная семья, где растет ребенок в возрасте от восьми до 17 лет, должна быть неполной. Это значит, что родитель, претендующий на пособие, должен быть единственным — овдовевшим в браке, разведенным или матерью-одиночкой. Также пособие начисляется, если один из родителей пропал без вести.

Статус одинокого родителя должен быть подтвержден документами — свидетельством о рождении ребенка с прочерком в графе «отец», свидетельством о смерти или разводе, решением суда. В случае развода алименты на ребенка должны быть установлены в судебном порядке.

Учтут всю недвижимость

При оценке положения семьи учитывают наличие и размер дохода и владение движимым м недвижимым имуществом. Площадь одной квартиры или дома не важны, но если объектов недвижимости несколько, будет иметь значение площадь жилья. На одного человека в квартире должно приходиться не более 24 квадратных метров, в частном доме — не более 40 квадратных метров.

Учитываются также нежилые и недостроенные помещения. Исключения составят сараи и другие нежилые постройки на участках под индивидуальное жилищное строительство. Земельные участки не должны превышать 25 соток в городских поселениях и одного гектара в селах.

Автомобили и мотоциклы

Если в семье, претендующей на получение пособия, есть автомобиль, он должен быть не моложе пяти лет с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

У многодетной семьи в собственности могут быть два гаража и два автомобиля или мотоцикла. Квартиры, дома, участки и машины, выданные в рамках государственной поддержки, не учитываются.

Доходы и сбережения

При назначении пособия также будет играть роль финансовое положение семьи и ее сбережения. Годовой доход от процентов по вкладу не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения. Сами вклады в среднем не должны превышать 250 тысяч рублей.

А вот отсутствие дохода допускается только по ряду причин. Это отпуск по уходу за ребенком, человеком старше 80 лет или инвалидом, а также очное обучение для людей не старше 23 лет и служба в армии плюс три месяца после демобилизации.

Уважительной причиной станет пребывание в местах лишения свободы (и еще три месяца после освобождения), более трех месяцев лечения и не более шести месяцев статуса безработного на учете в службе занятости.

Сколько заплатят

За назначением пособия можно лично обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ. Также возможно оформить выплаты дистанционно через сайт «Госуслуги». Размер помощи от государства на одного ребенка — 50% прожиточного минимума в регионе проживания. В среднем сумма пособия составит 5600 рублей.

Деньги начнут начислять с 1 июля, если ребенку к этой дате уже исполнится восемь лет, либо с того с момента, когда наступит указанный возраст.

За выплатой нужно обратиться в течение шести месяцев с этой даты. Каждый год пособие необходимо будет продлевать, подтверждая его необходимость всеми перечисленными документами. Выплаты будут продолжаться до 17-летия ребенка.

Пособие для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности

Получить выплату смогут будущие мамы, у которых срок беременности шесть и более недель и которые встали на учет в женскую консультацию на сроке до 12 недель. При этом семья женщины должна быть малоимущей, а отсутствие дохода допускается только по уважительной причине — все, как и в случае с начислениями для детей с восьми до 14 лет.

Однако в правилах начисления нового пособия есть одна важная деталь: будущей матери необязательно быть гражданкой России. Ежемесячную помощь сможет получить и беременная иностранка при условии, что у нее есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в России.

За пособием нужно будет обратиться в Пенсионный фонд или оформить помощь через сайт «Госуслуги» — во вкладке «Услуги» из списка нужно выбрать раздел «Семья и дети», далее выбрать нужный пункт и заполнить анкету. Перечислять выплаты начнут с момента постановки на учет до момента родов или прерывания беременности.