Минфин внес в правительство проект по снижению ставки льготной ипотеки

Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект постановления, который предусматривает снижение ставки льготной ипотеки с 12 до 9% годовых с 1 мая 2022 года на приобретение жилья в новых домах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредитования составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до шести миллионов рублей.

«Безусловно, снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки. Нам важно поддержать спрос на новое жилье и сконцентрироваться на помощи гражданам», — сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Он напомнил, что в 2021 году 90% всех ипотечных кредитов выдали по программе льготной ипотеки, по ней в 2022 году банки выдали 85,4 тысячи кредитов на сумму 213,2 миллиарда рублей.

Программа «Льготная ипотека» запущена в апреле 2020 года, всего по ней выдали 764,1 тысячи кредитов на сумму 2256,3 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин ранее выступал с предложением продлить программу льготной ипотеки до конца 2022 года и снизить ставку по ней с 12 до 9% годовых.