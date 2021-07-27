Минфин разъяснил новые правила для импортеров алкоголя в России

Компаниям, которые импортируют алкогольные напитки в РФ, не нужно получать новые разрешения, если декларации соответствия уже были получены ранее. С разъяснениями Минфина ознакомилось издание «Известия».

В ведомстве уточнили, что тем, у кого уже есть документы, нужно будет только внести в них поправки. Документ, разъясняющий эти моменты, подписал замглавы ведомства Алексей Сазанов. Он уже направил его импортерам в письме.

Поправки от 2 июля поменяли терминологию закона в части винодельческой продукции. В России уточнили ряд обозначений. Речь идет об игристом вине, о вине с защищенным географическим указанием, а также о напитках защищенного наименования места происхождения. С начала июля иностранные компании больше не могут использовать такие обозначения.

Для ввоза в Россию такой алкогольной продукции нужно изменить данные на этикетках бутылок, а также в декларации. Чтобы ее получить, нужно пройти процедуру сертификации. Образцы алкоголя протестируют в лабораториях и подготовят документы. На все это уйдет примерно один месяц. После этого производитель сможет получить новые контрэтикетки, с которыми можно будет ввозить продукцию в Россию.

Кроме того, если ранее была получена декларация ЕАЭС, то продукцию можно ввозить в страну без дополнительных процедур. В технических регламентах ЕАЭС не говорится о классификации вин. Поэтому новые документы получать не придется — ввоз уже разрешен правилами Евразийского экономического союза.

Ранее министр сельского хозяйства Франции заявил, что настоящее шампанское — только то, которое производится в Шампани. Он подчеркнул, что это слово имеет французское происхождение. По его словам, Франция будет обсуждать с российскими властями особенности использования этого названия.