Власть 07 декабря 2023, 15:53 Путин заявил о росте внутренних инвестиций Президент Путин назвал условием будущего развития рост внутренних инвестиций РИА «Новости»

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Рост внутренних инвестиций в России продолжает расти три квартала подряд. Для будущего развития необходимо поддержать рост бизнеса и сделать упор на тех, кто обеспечивает внутренний спрос, а также работает на экспорт. Об этом в своем выступлении на форуме «Россия зовет» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что во втором и третьем квартале текущего года рост внутренних инвестиций составил 12,6% и 13,3% соответственно,

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«Это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу. Надо поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса» — призвал российский лидер.

Глава государства отметил, что необходимо увеличить число инвестиционных инструментов для доходных предприятий. Дать возможность перевода корпоративных сбережений в инвестиции.

Путин поручил Банку России и правительству проработать этот вопрос.