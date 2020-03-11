Минфин рассказал, какими будут цены на бензин

Минфин рассказал, будут ли меняться цены на бензин после обвала нефти. По мнению заместителя министра финансов Алексея Сазанова, топливо вряд ли будет дешеветь, но и не подорожает. Так же считают и в Минэнерго.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — буквально заявил Сазанов. Его слова привел RT.

Аналогичную точку зрения ранее высказал министр энергетики России Александр Новак, напомнил сайт Banki.ru. Он объяснил, почему при всех скачках мировых цен стоимость топлива в России остается в среднем на одном уровне. По словам главы Минэнерго, в налоговой системе России работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет без паники принимать и переносить изменения цен на мировых рынках.

Стоимость нефти на мировых рынках обвалилась 9 марта на треть. Этот день уже неформально называют в финансовом мире «черным понедельником». Падение мировой цены на топливо эксперты объяснили тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о плановом снижении добычи нефти на фоне бушующего в мире коронавируса. По состоянию на утро 11 марта нефть торгуют приблизительно по 38 долларов за баррель.

Российский Центробанк заявил тем временем, что следит за ситуацией на финансовом рынке. У Банка России есть план, как сохранить в стране стабильность.