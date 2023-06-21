Общество 21 июня 2023, 03:40 Минфин поддержал идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр РИА «Новости»

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Идею введения в России минимальных розничных цен на пиво и сидр поддержали в Минфине страны. Однако в ведомстве указали, что эта инициатива требует проработки, уточнило РИА «Новости».

Минфин счел такую инициативу эффективным методом борьбы с нелегальной продукцией. В ведомстве выступили за государственное регулирование производства и оборота метанола, а также жидкостей, содержащих это вещество.

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Еще министерство предложило ввести лицензии на подобную продукцию, определить правила ее производства и оборота, а также порядка утилизации незаконно произведенного товара.

В России захотели легализовать торговлю алкоголем через интернет. Сенатор Андрей Клишас направил зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко проект, которым устанавливаются правила онлайн-продажи и доставки такой продукции.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с «360» рассказал, что есть два варианта дистанционного распространения алкоголя: через маркетплейсы и с помощью почты. Первый способ он назвал наиболее предпочтительными, а второй — счел нецелесообразным по двум причинам.