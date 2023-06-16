Эксклюзив 16 июня 2023, 14:53 Глава НСЗПП Шапкин оценил идею легализации онлайн-продажи алкоголя Глава НСЗПП Шапкин заявил о необходимости легализации торговли алкоголем через интернет Freepik

Читать 360tv в

В России хотят легализовать торговлю алкоголем через интернет. Сенатор Андрей Клишас направил зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции. Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с «360» рассказал, как это может работать на практике.

По словам Шапкина, есть два варианта дистанционного распространения алкоголя: через маркетплейсы и с помощью почты. Первый он назвал наиболее предпочтительными, в том числе для самих производителей вин. Второй счел нецелесообразным из-за высокой стоимости продукции, а также низкой скорости доставки клиентам.

Реклама

«Какой им смысл ждать там чего-то, если они могут пойти в супермаркет и купить прям сразу и сейчас», — отметил он.

По словам Шапкина, с проверкой возраста покупателей проблем возникнуть не должно. Этот вопрос уже регулируется законодательством. Покупателю нужно будет просто предъявить паспорт курьеру или продавцу на пункте выдачи.

Он также отметил, что в принципе имеет смысл легализовать торговлю алкоголем в интернете, поскольку сейчас ее продают все равно.

«Любую алкогольную продукцию готовы продать прям сейчас через интернет и пускай это нелегально, но это уже сложившийся какой-то рынок. С этим борется Роскомнадзор, Росалкогольрегулирование, но толку мало, поэтому легализовать надо, да», — пояснил собеседник.