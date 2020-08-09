Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных
«Буквально вчера правительство России выделило дополнительно 11,8 миллиарда рублей для предоставления АО „Дом.РФ“ для погашения ипотеки многодетными семьями», — привел «Интерфакс» слова первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.
Он добавил, что субсидии стали одной из принятых мер для улучшения демографической ситуации в стране. Согласно информации на сайте правительства, решение о выделении средств было принято 6 августа по итогам заседания.
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%. Пониженной ставкой смогут воспользоваться участники программы по льготной ипотеке под 6,5%, уточнили «Невские новости». Кроме того, ипотекой могут воспользоваться имеющие право на льготные программы семьи с детьми и участники «дальневосточной ипотеки».