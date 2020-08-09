Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Правительство одобрило выделение субсидий на погашение части ипотеки многодетных семей. На эти цели Дом.РФ предоставят 11,8 миллиарда рублей.

«Буквально вчера правительство России выделило дополнительно 11,8 миллиарда рублей для предоставления АО „Дом.РФ“ для погашения ипотеки многодетными семьями», — привел «Интерфакс» слова первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Он добавил, что субсидии стали одной из принятых мер для улучшения демографической ситуации в стране. Согласно информации на сайте правительства, решение о выделении средств было принято 6 августа по итогам заседания.

«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%. Пониженной ставкой смогут воспользоваться участники программы по льготной ипотеке под 6,5%, уточнили «Невские новости». Кроме того, ипотекой могут воспользоваться имеющие право на льготные программы семьи с детьми и участники «дальневосточной ипотеки».