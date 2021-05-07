Минэнерго заявило, что между правом на газ и размером жилья нет связи

Площадь домов не является критерием для участия в программе ускоренной газификации. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере семи кубических метров в час для физических лиц», — передал сайт «Говорит Москва» его слова.

Он добавил, что площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу.

Накануне российское правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов. В пресс-службе кабинета министров отметили, что введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с процедурами по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.

До 1 июля правительству должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.