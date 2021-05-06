Российское правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение 30 апреля.

«Дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с процедурами по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.

Уже к 2030 году уровень газификации российских регионов должен вырасти до 82,9%. До 1 июля правительству должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

В ведомстве уточнили, что также планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учета и упростить отдельные регуляторные практики, которые связаны с размещением и обслуживанием газопроводов.

Дорожная карта поможет ускорить газификацию регионов, а также позволит сделать услуги газораспределительных компаний более доступными для населения.