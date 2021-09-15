Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на ближайший 21 год. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров.

Он не исключил, что с развитием технологий по извлечению труднодоступных запасов сырья этот временный срок увеличится.

«Рентабельных запасов нефти хватит на порядка 20−21 год», — заявил собеседник агентства.

По словам Петрова, Западная Сибирь остается самым перспективным российским регионом для поисков новых месторождений нефти и газа. Он отметил, что разработку там можно вести еще достаточно долгое время. При этом самой нерентабельной территорией для разработки Петров назвал Восточную Сибирь. Он объяснил это отсутствием необходимой инфраструктуры.

По оценке министерства энергетики, из 30 миллиардов тонн нефти, которые добывают в России, рентабельными остаются только 36%. Такие данные ведомство привело после инвентаризации показателей экономики разработки месторождений. Недостаточную прибыльность в Минэнерго объяснили высокой стоимостью организации скважин в условиях ухудшения возможности освоения.