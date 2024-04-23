Общество 23 апреля 2024, 17:51 Минэкономразвития сделало прогноз о среднегодовом уровне безработице в России Минэкономразвития: среднегодовой уровень безработицы составит 3% до 2027 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прогнозируемый среднегодовой уровень безработицы в России составит 3% на период с 2024 по 2027 год, сообщили в Минэкономразвития. Об этом написал «Интерфакс».

Согласно прогнозу, представленному в сентябре 2023 года, среднегодовой уровень безработицы был на уровень 3,1% на период с 2024 по 2026 год.

Реклама

В феврале 2024 года Росстат сообщил, что фактический уровень безработицы составил 2,8%. Это минимальной значение с 1991 года. В январе уровень безработицы был на один процентный пункт выше.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Московской области. В регионе официально зарегистрировано около восьми тысяч безработных, а вакансий — более 80 тысяч. Местным жителям помогают найти работу в Центре занятности.